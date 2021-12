Covid, niente feste di piazza a Capodanno in tutta la provincia

RIETI - Niente festa in piazza Vittorio Emanuele II per Capodanno. Lo ha disposto il Prefetto che ha diramato una nota, spiegando che «in attesa delle determinazioni della cabina di regia governativa, prevista per il 23 dicembre e tenuto conto del trend incrementale dei contagi, si è convenuto sull'esigenza di adottare ogni misura possibile e responsabile per contenere la diffusione del virus e di non consentire – nell’intero territorio della provincia, incluso il Comune capoluogo – lo svolgimento delle manifestazioni di piazza nella notte del 31 dicembre, in considerazione del rischio di possibili assembramenti e della difficoltà di far rispettare le misure di distanziamento».

Tali determinazioni – allo stato – non riguardano le attività di ristorazione per le quali occorrerà attendere gli esiti della cabina di regia.