RIETI - Coronavirus , la direzione aziendale della Asl di Rieti, comunica l’apertura, a far data da oggi, 23 marzo 2020, di un nuovo reparto con 17 posti Covid 19 . Entro giovedì prossimo, il reparto, allestito al quarto piano dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, sarà in grado di garantire ulteriori 18 posti letto, per un totale di 35 posti letto dedicati Covid 19.Il reparto, realizzato in poche ma intense ore di grande abnegazione al lavoro, in una situazione generale di enorme pressione psico-fisica, sarà completamente isolato con stanze a pressione negativa e garantirà pertanto tutti gli standard di sicurezza richiesti. La struttura sarà gestita da equipe multidisciplinari formate da specialisti infettivologi e pneumologi e personale infermieristico.La direzione aziendale della Asl di Rieti annuncia inoltre che si sta procedendo al reclutamento di 90 infermieri con contratto a tempo indeterminato (graduatoria ospedale Sant'Andrea), 36 infermieri a tempo determinato, 26 Operatori socio sanitari a tempo determinato, 5 tecnici della prevenzione a tempo determinato, 3 infettivologi (2 a tempo determinato, 1 a tempo indeterminato), 3 medici a tempo indeterminato dedicati al Servizio di igiene pubblica (Isp), 6 specialisti (4 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato) per l’emergenza e accettazione del Pronto soccorso, 3 specialisti di medicina interna (3 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato), 2 pneumologi (1 a tempo determinato, 1 a tempo indeterminato), 3 specialisti di radiodiagnostica a tempo indeterminato, 2 cardiologi (1 a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato), 1 biologo a tempo indeterminato, 1 microbiologo a tempo indeterminato.