Coronavirus: è un vero e proprio boom di contagi, 50 in un solo giorno. I ricoveri al de Lellis salgono a 10

RIETI - Coronavirus: boom di nuovi contagi. Ben 50 in un solo giorno. Salgono a 10 le persone ricoverate al de Lellis: 5 a Malattie infettuce e 5 nel reparto Covid

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 50 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: uomo 26 anni, bambino 4, ragazza 12, donna 74, uomo 49, donna 50, uomo 39, uomo 63, donna 61, bambina 7, uomo 72, uomo 65, ragazza 14, uomo 51, bambino 10, donna 19, uomo 30.

Cantalupo: bambina 2, donna 46, donna 58, donna 23, uomo 60. Cittaducale: donna 57, donna 59, uomo 49. Antrodoco: uomo 73. Castel Sant'Angelo: ragazza 14.Rocca Sinibalda: uomo 45. Leonessa: uomo 17. Borgo Velino: bambina 6 anni, bambino 12 anni. Morro Reatino: donna 57. Rivodutri: donna 27. Fara in Sabina: uomo 40, uomo 32, donna 65. Casperia: donna 64. Collevecchio: donna 73. Configni: ragazza 14. Forano: ragazzo 11. Montopoli in Sabina: donna 20. Poggio Catino: bambino 9. Scandriglia: bambino 3. Petrella Salto: ragazzo 15. Selci: donna 60, uomo 21.Poggio Nativo: donna 51, uomo 55. Montopoli in Sabina: donna 29. Frasso Sabino: donna 34.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 500

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 15

Guariti: 19 sono di Rieti, 4 di Torri in sabina, 1 Amatrice, 1 Contigliano, 3 Amatrice.

Totale positivi in provincia di Rieti: 270

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 136 tamponi nasofaringei.

