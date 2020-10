RIETI - Coronavirus: un nuovo caso di positività per uno studente di Rieti. Si tratta di un giovane del secondo anno dell'Istituto tecnico agrario Luigi di Savoia, nel polo didattico di via Palmiro Togliatti.

I compagni di classe del ragazzo sono ora in isolamento fiduciario, come i docenti che insegnano nella classe. La scuola venerdì rimane aperta per tutte le altre classi e all'alba ci sarà la sanificazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA