Coronavirus: tre nuovi contagi e nessun ricovero. E ci sono anche tredici guariti

RIETI - Coronavirus: tre i nuovi contagi di giornata, ma di positivo ci sono anche tredici guariti e nessun ricovero ospedaliero.

Ma ecco il bollettinbo della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una un uomo di 22 anni residente/domiciliato a Rieti, cluster già noto e isolato. Una donna di 38 anni di Montopoli in sabina residente/domiciliata a Montopoli in sabina , cluster già noto e isolato. Un uomo di 41 anni residente/domiciliato a Fara in sabina, rientro dalla Romania.



234 i contatti in sorveglianza domiciliare.



17 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 13 guariti: 10 sono residenti/domiciliati a Rieti, 1 a Monteleone sabino, 1 a Casperia.



Totale positivi in provincia di Rieti: 136



Nelle ultime 24 ore, presso il drive in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 74 tamponi.



8643 è il numero totale dei tamponi eseguiti fino ad oggi presso il drive in della Asl di Rieti di cui 758 di rientro da zone a rischio.





