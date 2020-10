Coronavirus: dieci nuovi contagi, una donna di rientro dalla Sardegna e due della Rsa di Torri in Sabina

RIETI - Coronavirus: dieci nuovi positivi. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Si tratta di una donna di 68 anni, un uomo di 67 anni, un uomo di 20 anni, una donna di 61 anni, un uomo di 21 anni, residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati. Un uomo di 65 anni e una donna di 65 anni della Rsa Cirene. Una donna di 25 anni e una donna di 63 anni residenti/domiciliate a Leonessa, cluster già noti e isolati. Una donna di 71 anni residente/domiciliata ad Antrodoco, rientro Sardegna.



220 i contatti in sorveglianza domiciliare.



15i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Si registrano 2 guariti residenti/domiciliati a Cittaducale.





Totale positivi in provincia di Rieti: 145



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 116 tamponi nasofaringei.



«Si ricorda a tutti i cittadini della provincia di Rieti, l’ordinanza emanata dalla Regione Lazio, che rende obbligatorio, a partire da domani, sabato 3 ottobre, l’uso della mascherina anche all’aperto e in qualsiasi ora. Esclusii minori sotto i 6 anni, chi risulta incompatibile con uso mascherine e chi svolge attività motoria.Con l’occasione, torniamo a sensibilizzare tutti i cittadini all’uso corretto delle misure di prevenzione anti Covid-19. Con la mascherina e il lavaggio frequente delle mani, è indispensabile evitare assembramenti: ancora troppi, infatti, i casi in cui si evidenziano situazioni di alta concentrazione di persone in spazi limitati con il manchevole rispetto del distanziamento sociale e dell’uso della mascherina, che sono gli strumenti di prevenzione più importanti per evitare di contrarre il virus».

