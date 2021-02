Coronavirus: i contagi calano di nuovo, 22 positivi a fronte di 35 guariti. Ma ci sono tre decessi

RIETI - Coronavirus: 22 positivi e 35 guariti, i contagi calano ma ci sono tre decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 22 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Cantalupo in Sabina (2) – Colli sul Velino (3) – Contigliano (1) – Poggio Mirteto (4) – Poggio Moiano (1) – Toffia (1).

Si registrano 35 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (2) Monteleone in Sabina – (3) Montopoli in Sabina – (9) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Selci - (2) Stimigliano – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 231. Numero totale tamponi: 49.332

Si registrano tre decessi: un uomo di 55 anni (ospedale Roma), una donna di 75 anni (ospedale Perugia), una donna di 94 anni (proprio domicilio).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 652.

