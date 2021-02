RIETI - Covid: rischio varianti, si alza l'allerta. La Asl di Rieti , anche se nel territorio finora non si sono verificati casi specifici, punta a mettere in campo maggiori approfondimenti diagnostici al fine di riuscire ad agire tempestivamente. Alla luce del rilevamento nei territori limitrofi di mutazioni del Covid, l’azienda sanitaria ha infatti disposto nuove linee guida da seguire in tutti i suoi presidi sanitari nella fase di diagnosi.

La direttiva inviata agli operatori sanitari che svolgono attività di triage, ovvero nel momento di arrivo del paziente, prevede che effettuino una rapida valutazione della condizione clinica per stabilire il trattamento da eseguire.

Al paziente verrà chiesto quali luoghi ha frequentato nei dieci giorni precedenti la comparsa dei sintomi, se è entrato in contatto con persone che provenivano da zone a rischio chiedendo anche di fornire ogni particolare utile a circoscrivere il momento del contagio e tracciare i contatti.

Lo scopo è individuare e di conseguenza isolare eventuali varianti del virus proprio grazie ad approfondimenti diagnostici mirati.

