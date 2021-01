Coronavirus: partono gli screening Asl per gli studenti delle scuole superiori della provincia

RIETI - Partono gli screening per gli studenti delle scuole superiori della provincia di Rieti. La campagna è promossa dalla Asl di Rieti e punta a sottoporre a test antigenici tutti gli studenti delle superiori.

"Gli studenti potranno accedere al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home e al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in per scaricare l’apposita WebApp, al fine di effettuare direttamente la prenotazione per l’esecuzione del test antigenico nella postazione dedicata.

Le prestazioni saranno fornite attraverso i Drive-In della Asl di Rieti presso la sede di Rieti in Via Del Terminillo 42, dalle ore 8:30 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato. Presso il Pass di Amatrice, Area Opera don Minozzi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni del mercoledì e del venerdì. Presso il Pass di Accumoli, via Salaria Km. 141,600, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. Presso la sede distrettuale di S. Elpidio, Strada Provinciale per S. Elpidio, Bivio Petrignano (Pescorocchiano) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del giovedì. Presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, Vocabolo Filoni, 1 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. A Passo Corese, Via Maestri del Lavoro, snc - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del martedì. A Osteria Nuova, Via Mirtense, 19 (Area Fiera) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del mercoledì. A Poggio Mirteto, Località Capacqua snc, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del venerdì.

Da Fara Sabina il sindaco Roberta Cuneo commenta con entusiamo la notizia. “Siamo felici di questa iniziativa - afferma Cuneo - per un ritorno a scuola in sicurezza, priorità per tutti in questo momento. Invito fortemente i nostri alunni delle scuole superiori, che il 7 gennaio riprenderanno le attività scolastiche dopo le festività natalizie, ad aderire a questo screening, effettuando un tampone rapido COVID19 gratuitamente, per tutelare e garantire la salute e la sicurezza loro e dell’intera comunità”.

Anche il preside del polo didattico di Passo Corese, Giovanni Luca Barbonetti, auspica la massima adesione agli screening "per tutela propria e degli altri. Sul nostro sito ci sono tutte le informazioni e invito i ragazzi a partecipare all'iniziativa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA