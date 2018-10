RIETI - Sonia Cascioli saluta e se ne va. Le dimissioni dalla giunta Cicchetti – in sospeso da un mese – le ha firmate ieri e annunciate via facebook.



A settembre il canto del cigno, con una controversa operazione di ricognizione di debiti fuori bilancio (ricognizione eh, non già riconoscimento) da 12 milioni di euro e una spericolata copertura bancaria, ottenuta sospendendo per tre anni il pagamento della quota parte degli interessi delle rate dei mutui comunali. Ma questo sarà un problema del suo successore, forse, in questa prima fase, lo stesso sindaco Antonio Cicchetti.



Pronta per entrare in giunta c’è Onorina Domeniconi: per lei sono pronte la deleghe alla protezione civile, polizia municipale, sicurezza e immigrati.



