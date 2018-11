RIETI - I volontari del Banco Alimentare offrono sorridenti una busta gialla all’ingresso del supermercato. Restano poi pazientemente in attesa di mani tese, pronte a donare alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio d’oliva, riso, legumi, biscotti.



Gli scatoloni si riempiono abbastanza rapidamente, grazie alla generosità dei tanti che oggi partecipano alla giornata nazionale della Colletta Alimentare.



250 sono i volontari, capitanati dall’instancabile Primo Scappa, presenti oggi in 35 punti vendita di tutta la provincia, da Passo Corese a Borgorose da Magliano Sabina ad Antrodoco.



L’invito a donare la spesa a chi è più povero risuonerà fino a questa sera nei supermercati aderenti all’iniziativa, che da 22 anni chiede gesti concreti per sostenere la speranza dei poveri.

