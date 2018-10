RIETI - L’inchiesta sulla lottizzazione di Colle Puzzaro che avrebbe dovuto portare alla costruzione di villette di lusso nella parte più pregiata dell’area, quella ricadente in collina - finita mercoledì sotto sequestro preventivo perché considerata abusiva dalla procura e dal gip - affonda le radici in una relazione che falsamente definiva «incolti» i terreni destinati alla trasformazione urbanistica.



Tra gli indagati c’è l’assessore comunale al Personale Oreste De Santis e il costruttore Franco Lodovici.



IL RISVOLTO POLITICO

«Oreste De Santis fuori dalla giunta? Un’ipotesi che non prendo nemmeno in considerazione», dice INVECE il sindaco Antonio Cicchetti a Il Messaggero.



