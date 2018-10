RIETI - Sequestro da parte dei carabinieri di parte della lottizzazione di Colle Puzzaro.



Il sequestro è avvenuto in esecuzione di quanto disposto dal Gip Ilaria Auricchio.

L'attività investigativa svolta dai carabinieri della Squadra di polizia giudiziaria della Procura di Rieti, coordinata dal Pm Lorenzo Francia, ha portato all'individuazione di nove persone responsabili, a vario titolo, nella vicenda. Le indagini hanno portato ad accertare in aree coperte da boschi e foreste, la presenza di opere propedeutiche alla realizzazione di una lottizzazione, in assenza di permesso di costruire e del preventivo nulla osta paesaggistico, al fine di realizzare una serie di villini.