RIETI – Per il pomeriggio di domani, venerdì 15 novembre, alle 18, nella Sala Congressi del Coni di Rieti in via Fundania (Torre A), il Centro Federale Territoriale di Cantalice ha organizzato un workshop tecnico dal titolo “L’obiettivo del programma di sviluppo territoriale”. Lo stesso evento si è già svolto nel pomeriggio di lunedì 11 novembre nei Centri Federali Territoriali romani di Formello, Montecompatri e San Basilio, facendo registrare un buon numero di partecipanti.Per capire meglio gli obiettivi di questi workshop e per affrontare più da vicino le attività del Centro Federale Territoriale di Cantalice, abbiamo fatto alcune domande al suo responsabile tecnico, Alex Taribello, ex giocatore del Fc Rieti.«Il programma di sviluppo territoriale fa parte di un macro-progetto formativo rivolto soprattutto ad allenatori, dirigenti e genitori. Lo scopo principale di questi workshop è affrontare le giuste modalità per educare i giovani calciatori dentro e fuori dal campo. Siamo convinti che, per il bene di un ragazzo che vuole giocare a calcio, il primo obiettivo di un tecnico, di una società dilettantistica e di una famiglia sia insegnargli il rispetto delle regole fondamentali di comportamento. Per questo motivo vogliamo creare l’ambiente ideale affinché il talento di ogni giocatore si possa esprimere al meglio».«Abbiamo deciso di dividere le nostre attività dedicate ai ragazzi in due parti: il lunedì svolgiamo gli allenamenti con le selezioni delle categorie U13 e U14 maschili e U15 femminili, mentre il mercoledì o il sabato andiamo nei campi delle varie società reatine per incontrare i loro piccoli calciatori nati negli anni 2011-2012. In merito a questo secondo tipo di iniziativa, cominceremo alle 17 di mercoledì 20 novembre al campo “Domenico Rossi” di Vazia, dove incontreremo i padroni di casa dell’Angioina, insieme alla Pro Calcio Studentesca, allo Sporting Rieti e alla Valle del Peschiera. Sarà un’annata entusiasmante che, come sempre, vogliamo affrontare con il massimo impegno».«Sì, abbiamo già in cantiere altri nove workshop che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi. Tre di essi saranno dedicati a questioni psicologiche riguardanti i giovani calciatori e quindi affronteranno tematiche più di carattere scientifico, altri tre saranno incentrati nuovamente su aspetti educativi, mentre l’ultima triade di incontri sarà rivolta ad approfondimenti di tipo tecnico - tattico. Presto forniremo maggiori dettagli in merito a date e orari».