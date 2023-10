Irregolarità nella seduta consiliare, i carabinieri acquisiscono documenti al protocollo del Comune

RIETI - Carabinieri di nuovo in Comune a Borgorose. Nei giorni scorsi il maresciallo Telesca della locale stazione ha avuto accesso all’ufficio del protocollo per verificare le diverse irregolarità, sollevate dall’opposizione, riguardanti la convocazione del consiglio straordinario avvenuto il 3 ottobre scorso. La minoranza, in piena seduta consiliare, richiese l’intervento delle forze dell’ordine per poi abbandonare l’aula per protesta. Il malcontento era scaturito dal fatto che l’opposizione aveva, nei giorni precedenti, ricevuto la necessaria documentazione priva di allegati e contenente cancellature.

La denuncia. «Abbiamo avuto non poche difficoltà – lamenta la capogruppo Daniela Giuliani - nel reperire i documenti in tempo utile per le discussioni in consiglio.

Abbiamo sottolineato il non rispetto dei tempi per le convocazioni e soprattutto dell’omesso rispetto dei regolamenti comunali tra cui quello delle cittadinanze».

In merito alla contestazione sollevate, nei giorni scorsi i consiglieri del gruppo di minoranza sono stati ricevuti dal Prefetto, Gennaro Capo. L’incontro è durato circa quaranta minuti durante i quali la portavoce Daniela Giuliani ha messo in evidenza le varie disfunzioni organizzative del Comune di Borgorose: modalità di convocazione dei consiglieri, la mancanza di adeguati spazi per poter esercitare la funzione elettiva e soprattutto la gestione del protocollo. In questa occasione, la minoranza, non si è fatta sfuggire l’occasione di farsi portavoce dei disagi di oltre 60 cittadini della frazione di Villerose che nel mese di agosto, mediante una petizione, avevano chiesto al Prefetto un immediato intervento per le strade urbane a causa del loro grave stato di dissesto.

La promessa del Prefetto. Ricordando inoltre che proprio a causa del manto stradale danneggiato un’anziana donna era caduta riportando una grave frattura degli arti inferiori. Il Prefetto che ha ben accolto i rappresentanti dell’opposizione, si è mostrato disponibile a collaborare, facendosi garante per il rispetto della regole Inoltre ha riferito agli astanti che avrebbe parlato con gli uffici comunali per mettere in ordine e risolvere le diverse disfunzioni di cui si lamenta la minoranza