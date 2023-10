Sabato 7 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Ripetuti errori procedurali relativi ai tempi di convocazione dei consigli comunali e uso, non sempre corretto, del protocollo. E’ quanto il gruppo “Un Comune per tutti” ha voluto sottolineare in occasione dell’ultima assemblea consiliare straordinaria. I consiglieri di minoranza, capitanati dall’avvocato e capogruppo Daniela Giuliani, si sono visti costretti a far intervenire il maresciallo comandante Telesca della stazione di Borgorose per fargli verificare la fondatezza delle contestazioni. «I carabinieri - ha poi spiegato la capogruppo Giuliani - esaminato il protocollo del Comune guidato dal sindaco Mariano Calisse, non hanno potuto far altro che verificare quanto da noi denunciato: documenti con contenuti diversi che riportano lo stesso numero di protocollo. In un secondo documento appaiono invece evidenti segni di cancellatura e correzioni a penna tali da far dubitare della sua autenticità».

Gli atti all’ordine del giorno sono stati infine approvati dalla maggioranza ma la minoranza ha abbandonato l’aula per protesta, prima che venisse espresso il voto. Un primo consiglio comunale straordinario era stato convocato per discutere il riconoscimento della cittadinanza onoraria a due personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria: Leonardo De Amicis e Giovacchino Costantini. Già dalle prime battute erano stati commessi gravi errori procedurali: non era stata fornita la giusta documentazione alla minoranza, tale da permettergli un’attenta e approfondita discussione, come prevede il rispetto delle leggi civili. Tanto che si era dovuto rinviare il consiglio. «E’ l’intero consiglio comunale a rappresentare i cittadini – continuano dalla minoranza - ovvero tutti gli eletti dal popolo sia di maggioranza, sia di minoranza. La maggioranza si è mostrata, con il suo comportamento, irrispettosa nei confronti dell’opposizione e del regolamento comunale da loro stessi approvato». Lunedì 9 ottobre, infine, la minoranza sarà ricevuta dal Prefetto Gennaro Capo al quale verrà richiesto di intervenire per far rispettare la piena applicazione delle regole procedurali. Oggi, poi, all’inaugurazione della sede del Comune verranno conferite le onorificenze, ma alla manifestazione la minoranza ha ritenuto non opportuno partecipare.