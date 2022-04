Capitombolo-Rieti, l'Unipomezia serve il poker (4-1). Ok Cascina e Foligno

RIETI - Brusca frenata esterna del Rieti, che all'Anco Marzio di Ostia rimedia un sonoro 4-1 dall'Unipomezia, un risultato che rimescola nuovamente le carte in chiave-salvezza.



Due gol in rapida sequenza a cavallo del 18' (Scardola prima, Squerzanti poi) portano l'Unipomezia sul 2-0 ma a inizio ripresa la sesta rete stagionale di Tortolano, riapre il match. Un fuoco di paglia, perché poi i padroni di casa trovano il 3-1 con Di Battista e il poker finale, di De Iulis, che condanna il Rieti a una sconfitta dopo cinque turni favorevoli.

In classifica cambia sostanzialmente poco, ma il Cascina, corsaro a Trestina (1-0) per ora si tira fuori dalla mischia playout.

Il Foligno, invece, sbanca Cannara (0-3) condannando probabilmente gli umbri alla retrocessione diretta essendo a -7 dalla terzultima a tre turni dalla fine. Torna ufficialmente in Eccellenza la Pro Livorno Sorgenti, nonostante la vittoria (1-0) col Tiferno Lerchi. Al San Donato Tavarnelle lo scontro diretto al vertice: 2-1 al Poggibonsi, +5 a tre turni dalla fine e serie C a un passo.