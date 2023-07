Cantalice giocherà ancora in Promozione, lavori al Ramacogi, in campo al Gudini. Panfilo blinda i giovani

RIETI - Il Cantalice è regolarmente iscritto al prossimo campionato di Promozione laziale insieme alle concorrenti romane e alle reatine fra cui Fc Rieti, Valle del Peschiera e Poggio Mirteto. Smentite le voci di una possibile mancata iscrizione, la compagine storica del territorio reatino vuole continuare a fare la sua ottima figura nella seconda categoria regionale.

La rosa è confermata ad eccezione di Simone Pezzotti e Francesco Mattei che probabilmente sceglieranno altri lidi. Il mercato delle concorrenti è rovente e il Cantalice sta cercando di blindare i suoi giocatori.

La rosa verrà ampliata con giovani di livello, giovani che società e mister, nella figura di Simone Patacchiola, sanno come far crescere per disputare un campionato di Promozione ala prima esperienza.

La preparazione inizierà il 21 agosto sul sintetico di via Costa, pochi giorni prima della Coppa Italia in programma a settembre. Il club ha deciso di non iniziare subito a scaldare i motori ma di attendere un clima migliore.

Altre novità attendono il Ramacogi: a meno di improbabili dietrofront il campo sarà oggetto di lavori sulle tanto agognate tribune.

I lavori prenderanno il via presumibilmente tra fine settembre ed inizio ottobre. La struttura potrà ospitare circa 300 spettatori. Un progetto che darà molta visibilità a uno dei migliori campi in erba della provincia. Il Cantalice avrà quindi una nuova casa per buona parte della prossima stagione, il campo sportivo Gudini, terreno di gioco delle gare casalinghe dei biancorossi, che torneranno a giocare nel pomeriggio (ore 15).

Le dichiarazioni del presidente Franco Panfilo

«Puntiamo su una squadra giovane come abbiamo fatto negli ultimi anni, se c’è necessità di un giocatore di esperienza ci muoveremo di conseguenza. Dal mio punto di vista la rosa ha dei giocatori validi. La nostra società non fa mai il passo più lungo della gamba, il nostro obiettivo è far crescere i giovani. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che da anni sposano la nostra causa. Ringrazio anche la Ssa Rieti perché c’è una forte collaborazione».