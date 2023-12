Cantalice ritrova il sorriso: Vjs Velletri ko 2-0 e Fiano agganciato al 4° posto. Patacchiola: «Bene nella ripresa»

RIETI - Il Cantalice torna a vincere: 2-0 alla Vjs Velletri e torna in alta quota agganciando il Fiano Romano al quarto posto.

La gara

Cantalice scende in campo senza gli infortunati Rossi e Massimi e tenta di creare il suo gioco sin dai primi minuti. La prima conclusione in porta arriva al 7’ con Accardo che dal limite fa partite un rasoterra molto forte dove però arriva bene Battisti. Al 22’ grande azione del Cantalice con Ortenzi che si ritrova davanti a Battisti che chiude i reatini con un grande parata, pochi secondi dopo ci prova anche Santarelli ma il portiere della Vjs è il miglior dei suoi bloccando la terza conclusione dei padroni di casa. Al 41’ ci prova Mostarda dalla distanza ma il tiro non è abbastanza angolato. Al 43’ Matteucci cross in mezzo, sulla ribattuta la palla arriva su Accardo che conclude fortissimo sotto l’incrocio dei pali. Il portiere ospite adesso non può fare nulla: è 1-0. Nel recupero della prima frazione Rosati salva l’impossibile da sotto l’incrocio dei pali dopo una punizione.

La ripresa

Riparte bene il Cantalice: al 4’ Mostarda imbuca per Tiengo che di sinistro calcia sopra Battisti. Al 7’ tenta l’euro gol Ortenzi ma la palla si alza di poco sopra la traversa. All’11 raddoppio del Cantalice, Matteucci prende palla dentro l’area di rigore, incrocia nell’angolo più lontano di Battisti per il 2-0. Al 40’ ancora Cantalice ci prova con Tiengo ma colpisce il palo. Al 44’ rigore per la Vjs, sul dischetto Costanzo colpisce la traversa.

Nel recupero parapiglia tra Tiengo e Costanzo, il numero 5 ospite viene espulso.

Le dichiarazioni

«Abbiamo giocato un primo tempo sotto le aspettative - dice mister Simone Patacchiola - durante l’intervallo abbiamo sistemato qualcosa e nella ripresa siamo scesi col piglio giusto. Vittoria sicuramente molto importante per la classifica e per goderci nel migliore dei modi la sosta».

Il tabellino

Cantalice: Rosati, Matteucci, Agnesi, Mostarda L., Pizzoli, Chelebi, Mostarda M., Santarelli, Tiengo, Ortenzi, Accardo. A disp. Giovannelli, Duina, Di Marco, Paris, Mariani, Seguiti, Miluzzi, Iacoboni, Volpicelli. All. Patacchiola

Vjs Velletri: Battisti, Quattrocchi, Francescotti, Tetti, Costanzo, Stampiglia, Cellucci, Di Maio, Pansera, Amici, Limotta. A disp. Fusco, Federici, Cafarotti, Durante, Salaj, Passaretta,Bala. All. Bernardi

Arbitro: Paterlini di Ciampino (Manciagli e Caringi)

Marcatori:43’ pt Accardo, 11’st Matteucci

Note. Espulso Costanzo per scorrettezze. Ammoniti: Tiengo (C) Quattrocchi (V) Angoli:2-1 Recupero: 2’pt- 5’st

Classifica

Fc Rieti 35

Monterotondo 31

Riano 30

Fiano Romano e Cantalice 26

Settebagni, Valle del Peschiera e Athletic Soccer Academy 25

Real San Basilio 24

Poggio Mirteto 21

Vjs Velletri 20

Sanpolese 15

Atletico Lodigiani 14

Vivace Grottaferrata 12

Setteville Caserosse 8

Viterbese e Tor Lupara 7