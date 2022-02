Cantalice disattento e poco cinico cede anche alla Pro Calcio Tor Sapienza: 0-1. Panfilo: «Serve di più»

RIETI - Il Cantalice recupera la I giornata di ritorno: al Ramacogi termina 1-0 in favore del Pro Calcio Tor Sapienza. Dopo un buon primo tempo la ripresa è dei reatini ma una disattenzione costa il vantaggio ospite.

Il primo tempo

Cantalice che si presenta senza gli infortunati Agnesi, Gunnella e Santarelli. Mostarda squalificato osserva la gara dalla tribuna. Beccarini parte della panchina per impegni lavorativi. Mister Patacchiola obbligato a rivedere la formazione, centrali difensivi Massimi e Mattei.

Prima mezz’ora senza particolari occasione pericolose. Entrambi gli estremi difensori non sono mai impegnati. Il Cantalice si rende maggiormente pericoloso sui calci da fermo, poche le azioni manovrate con troppi lanci lunghi. Gli ospiti provano a costruire azioni palla a terra, stentando anche un discreto calcio. Cresce il Cantalice nel quarto d’ora finale della prima frazione di gioco ma il risultato non cambia. Terminano a reti inviolate i primi 45’.

La ripresa

Reatini che tornano in campo contratti: il Tor Sapienza mette in campo più voglia di strappare il risultato. Al 10’ Rossi salva a pochi centimetri dalla porta una conclusione di D’Angeli diretta in porta. Gli ingressi di Beccarini e De Dominicis ristabilisce l’equilibrio: quest’ultimo al 18’ insacca in rete ma il gol per il direttore di gara è in fuorigioco. I padroni di casa spingono in avanti, al 22’ Massimi di testa, sugli sviluppi di un corner, sfiora la traversa. Nel momento migliore la beffa: al 27’ dopo un batti e ribatti a limite dell’area la sfera arriva sui piedi di Mereu che come un rigore in movimento mette la palla sotto al sette. Passano tre minuti e Maddalena salva i suoi su una conclusione di Monaco direzionata sotto al traversa. Il Tor Sapienza si chiude nei venti metri e le conclusioni del Cantalice arrivano dal limite dell’area: al 37’ ci prova anche Pezzotti ma la palla esce di poco a lato.

Le dichiarazioni

Il presidente Franco Panfilo: «Abbiamo disputato la fotocopia della partita contro l’Anzio, alla prima disattenzione veniamo puniti. Il gol non arriva, serve di più. I ragazzi ci sono, lo spirito mi è sembrato quello giusto ma non basta, abbiamo ancora tante possibilità ma se i risultati non arrivano si rischia il crollo mentale».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Zanette (5’ st De Dominicis), F. Rossi, Aguzzi (23’ st Ousmane), Massimi, Mattei, Nobile, Ortenzi (5’ st Beccarini), Monaco, Parente (44’ st Battisti), Pezzotti. A disp. Martini, Chelebi, L. Rossi, Mancini, Paris. All. Simone Patacchiola

Pro Calcio Tor Sapienza: Maddalena, Minelli, Lauri, Matarazzo, Codisposti, De Palma, D’Angeli (17’ st Toracchio), Parlagreco, Vendemmia (10’ st Giordani), Mereu (45’ st Nardini), Montesi (32’ st Marinaro). A disp. Terribili, Polinari, Valentino, Marinaro,Settembre, Cannizzo. All. Fabrizio Anselmi

Arbitro: Saccà di Messina (Degli Abbati e Scionti)

Reti: 27’ st Mereu

Note. Ammoniti: Parente, Pezzotti (C), Montesi, De Palma, Parlagreco (T)