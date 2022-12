Amatrice espugna Cantalice 1-3 e sale al secondo posto. Arbitraggio contestato. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Ramacogi l’Amatrice si prende la rivincita: Cantalice battuto 1-3. Match a ritmi altissimi, ma con poche occasioni. La spuntano gli ospiti sotto le vivaci proteste del pubblico di casa. Amatrice sempre più in alto, ora è seconda in classifica.

Cantalice-Amatrice è uno dei derby più sentiti della provincia. Terza sfida fra le due realtà dopo le gare svolte nel primo turno di Coppa che hanno riportato il doppio successo dei padroni di casa. Tanti i reatini, soprattutto in casa Cantalice anche se non mancano figure di spicco fra i rossoblù. Alla gara assente un ex importante come Monaco, squalificato per l’espulsione rimediata nella precedente giornata. Fra gli ex anche Andrea Pezzotti, Manuel Cavallari e Emanuele Nobile.

Il primo tempo

Pronti via, e match che parte a ritmi altissimi. Nei primi 10’ il Cantalice fa difficoltà a creare azioni manovrate, l’Amatrice mette in difficoltà la difesa di casa nei lanci lunghi. Al 16’ la prima occasione del match: da fallo laterale, Colangeli prova la rovesciata trovando una grande risposta di Maloid che mette in angolo. Al 18’ sale il Cantalice, Accardo viene atterrato ai trenta metri. La punizione viene battuta veloce per Mattei che prima salta un avversario poi la mette a rimorchio per Santarelli che di piatto batte Andrea Pezzotti. Cantalice che dopo il gol ritrova tranquillità e fiducia ma al 30’ viene fischiata gamba tesa su Cavallari al limite dell’area: il numero dieci su punizione mette la sfera sotto al sette. Il gol fa scaturire: proteste dei padroni di casa che recriminano sulla punizione, secondo loro indiretta. Al 36’ Accardo esce per un dolore muscolare, al suo posto Battisti. Sul finire di primo tempo Cavallari colpisce il palo.

La ripresa

I primi 10’ vedono l’Amatrice in avanti, Colangeli sempre il più pericolo ma Maloid è sempre attento. Al 16’ Colangeli recupera una palla filtrante, davanti a Maloid con un pallonetto fa 1-2. Ampie le proteste di tutto il Cantalice per il gol in forte sospetto di fuorigioco. Sulle proteste viene ammonito Rossi e espulso il tecnico Patacchiola. Al 37’ un errore difensivo porta Marco Pezzotti al cross, sulla sfera arriva Colangeli che fa doppietta.

Le dichiarazioni dei tecnici



Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice: «Abbiamo fatto una buonissima mezz’ora nel primo tempo, poi il gol su punizione, dubbia e anche di seconda. Da lì siamo scesi poi il gol in netto fuorigioco, direzione arbitrale discutibile. Andiamo avanti».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice: «La prestazione c’è stata, abbiamo fatto un’ottima gara concedendo molto poco. Il risultato è meritato. Il percorso è lungo, arriviamo alla sosta al meglio possibile».

Il tabellino

Cantalice: Maloid, Massimi (16’ st Duina), Boncompagni, Mattei, Gunnella, Rossi, M. Mostarda, Santarelli (34’ st Chelebi), S.Pezzotti (34’ st De Dominicis), Ortenzi, Accardo (36’ st Battisti). A disp. Martini, Paris, Polidori, L.Mostarda, Matteucci. All. Simone Patacchiola

Amatrice: A.Pezzotti, Santarelli, Nobile (31’ st Filipponi), Fiscaletti, Di Gianfelice, Di Francia, M.Pezzotti (46’ st Gianfelice), Pagliuca, Colangeli (43 ’st Lozano), Cavallari (40’ st Pirozzi), Amadio (22 ’st Mancini). All. Cingolani, Cenfi, Campagna, Rojas. All. Vincenzo Angelone

Arbitro: Madonna di Civitavecchia (Cagiola e Perna)

Reti:19 pt Santarelli, 31’ pt Cavallari, 16’ st e 37’ st Colangeli

Note. Espulso al 17' st il tecnico Simone Patacchiola per proteste. Ammoniti: Santarelli,Pezzotti,Rossi, Ortenzi(C),Di Gianfelice (A). Recupero: 1’ pt- 3’ st . Angoli: 4-5. Spettatori: 150 circa