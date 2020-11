Borracce d'alluminio per gli studenti di Stimigliano: l'iniziativa del Comune sabino

RIETI - Borracce d’alluminio per gli studenti di Stimigliano: un omaggio all’ambiente lo definisce il sindaco Franco Gilardi nel presentare l’iniziativa.

Il sindaco

«L'Amministrazione Comunale di Stimigliano – spiega il primo cittadino Gilardi- ha consegnato (nella foto) 300 borracce in alluminio al Dirigente Scolastico, dottoressa Valentina Bertazzoli, nonché alle fiduciarie di plesso della scuola dell'Infanzia, Elementare e Media di Stimigliano da distribuire ai nostri alunni. Un piccolo gesto anche per i bambini dell'Asilo Nido che ha voluto evidenziare l'importanza di eliminare dalla vita quotidiana l'uso della plastica, in questo caso il suddetto gadget dovrà sostituire ogni mattina la bottiglietta di plastica nello zaino. Semplicemente - conclude il sindaco Franco Gilardi- un omaggio all'ambiente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA