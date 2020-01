Plastic free, borracce difettose? Il Comune di Fondi le ritira per la sicurezza dei bambini

La nota del Comune di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono sicure ledistribuite dal Comune di Fondi ai bambini delle scuole nell'ambito dell'iniziativa plastic free ? No secondo alcuni genitori che hanno girato dei video amatoriali in cui si vede come i contenitori rilasciano dei residui di plastica e metallo. Questi ultimi poi finiscono nell'acqua che i piccoli studenti, i più senza accorgersene, bevono.Le segnalazioni sono subito arrivate alche, in via precauzionale, ha deciso di ritirare le borracce difettate.“L'amministrazione comunale – recita una nota diffusa ieri 23 gennaio alle 22:30 - rende noto che sono pervenute alcune segnalazioni in merito alla possibilità che ledistribuite nell’ambito dell’iniziativa “plastic free” presentino il rischio che, nelle operazioni di avvitamento e svitamento, il tappo in plastica rilasci deie quindi nell’acqua. Sono state anche registrate molte segnalazioni di cittadini che non hanno invece riscontrato tale criticità.Preso atto di dette segnalazioni e nelle more di procedere ad un puntuale controllo, si invitano tutti coloro che hanno già ritirato la borraccia a verificare la possibile criticità, che verosimilmente potrebbe essere riferita solo ai primi utilizzi». In caso positivo si chiede quindi di restituire la borraccia presso la Casa comunale e comunque di non utilizzarla.Nelle scorse ore l’ha informato del presunto difetto la ditta fornitrice, che ha prontamente fornito la certificazione del prodotto.A scopo meramente precauzionale si è deciso comunque di sospendere temporaneamente l’erogazione delle borracce presso il distributore di piazza Municipio a Fondi al fine di consentire i dovuti accertamenti, a seguito dei quali sarà dato pronto riscontro alla cittadinanza.