Mense scolastiche, al rientro dalle vacanze borracce in regalo a tutti i bambini

Regalo al rientro dalle vacanze, anziché a Natale, per tutti i bambini e i ragazzi iscritti alle mense scolastiche di Latina, da quest’anno gestite da Dussmann Service, che riceveranno una borraccia in alluminio con logo del Comune e dell’Azienda.L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio che Dussmann Service sta portando avanti in sintonia con il Comune allo scopo ridurre i rifiuti e incentivare la cultura del riciclo e del riuso.Tra le novità anche il potenziamento dei dispositivi per microfiltrare l’acqua direttamente nei refettori dove mangiano i bambini, già in funzione da diverse settimane in molte scuole e presto disponibile anche negli altri istituti scolastici del capoluogo. Dussmann si è impegnata sin da subito anche all'utilizzo di stoviglie in policarbonato e di lavastoviglie al fine di ridurre l'utilizzo della plastica.«L’attenzione al dettaglio - si legge in una nota diffusa dall'azienda - è ciò che da oltre quarant’anni distingue Dussmann Service dalla concorrenza».