Bf Sport conquista tre punti d'oro contro il Settebagni: 3-2. Battisti: «Bravi, ma concretizzare di più»

RIETI - Al Gudini la Bf Sport vince contro il Settebagni, la seconda della classe: termina 3-2 in un match ricco di emozioni. Risultato fondamentale per i gialloneri che sono ancora momentaneamente fuori la zona playout. Reatini che, battendo il Settebagni, permettono all’Amatrice di allungare ancora.

La gara

Parte forte la Bf Sport, più convita e con più motivazioni del Settebagni. Dopo pochi minuti rigore a favore dei reatini per un fallo in area. Dal dischetto si presenta Mohamed che colpisce l’estremo difensore ospite ed è 1-0. Gialloneri che continuano a spingere e sulla scia dell’entusiasmo arriva il secondo gol grazie Di Marco che dal limite dell’area fa partire un tiro molto angolato e difficile da raggiungere. Sul finire di primo tempo il capitano del Settebagni rimedia un’espulsione diretta: Di Marco viene steso dal difensore centrale ultimo uomo e la Bf Sport continua in superiorità numerica.

Nella ripresa la Bf Sport pensando di avere la gara in mano viene ripresa dal Settebagni che parte forte dimezzando le distanze. Ancora in vantaggio i gialloneri non concretizzano le occasioni arrivate sui piedi di Floridi e Mohamed. Gol mangiato, gol subito ed il Settebagni fa 2-2 su una punizione. Ospiti che spingono ancora ma monumentali le prestazioni difensive di Brucchietti e Cardini. Proprio da quest’ultimo parte l’azione del gol: Cardini per Battisti che mette in mezzo per il gol del vantaggio siglato da Sestili. Mohamed nei sei minuti di recupero si mangia il gol del 4-2.

Le dichiarazioni del tecnico Raffaele Battisti

«Dovevamo sicuramente mettere la gara su altri binari, gestire il doppio vantaggio in modo differente, sfruttare tutte le occasioni create. Potevamo avere un vantaggio più ampio per poi risparmiare le energie per le prossima domenica ma abbiamo tenuta aperta una partita dove abbiamo creato tantissimo. Il successo ovviamente meritato. I ragazzi stanno crescendo giorno dopo giorno e sono fiero ma bisogna sempre migliorare. Domenica la partita da dentro o fuori».