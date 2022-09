Bf Sport, un poker per rinforzare il settore under, c'è anche Sgavicchia ex Udinese. Foto

RIETI - La Bf Sport crede nei giovani: sono quattro gli ultimi arrivi che saranno a disposizione di mister Raffaele Battisti. Linea verde scelta dalla società come base di un futuro solido.

Il più giovane ha soli 16 anni, è Gabriele Sgavicchia tornato a Rieti dopo un trascorso nel giovanili dell'Udinese. Tutti alla prima esperienza in prima squadra: Bangoura arriva dal settore giovanile dell'Amatrice, Di Marco da quello del Cantalice e Razzano dal settore giovanile del Rieti.

La società attende un over poi il mercato sarà chiuso. Domenica, 11 settembre, l'ultima amichevole, alle 11 in casa del Real Testaccio (Prima categoria). Il 18 la prima gara ufficiale dei gialloneri, in Coppa per l'andata del primo turno.

La nota del club

BF Sport Rieti è lieto di annunciare 4 nuovi acquisti che nella giornata odierna hanno firmato un accordo per la stagione 2022/23: Gabriele Sgavicchia, attaccante classe 2006; Emanuele Razzano, terzino sinistro classe 2004; Valerio Di Marco, attaccante classe 2004; e Mohamed Bangoura, terzino sinistro del 2002.

Queste le parole del vicepresidente Matteo Zepponi: “Siamo davvero contenti di aver chiuso questi ulteriori 4 acquisti. Stiamo cercando di allestire una rosa struttura per questa nuova stagione, cercando di rispettare anche le richieste del nostro allenatore”.