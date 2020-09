Rieti, Bf Sport: il nuovo tecnico è Roberto Pompili, vice Antonello Cacchiarello

RIETI - Roberto Pompili è il nuovo tecnico della Bf Sport. L’ufficialità è arrivata intorno alle 18 sulla pagina facebook del club giallonero. Roberto Pompili prenderà il posto di Andrea Rogai mentre Antonello Chiacchiarello sarà il suo vice. Dopo l’addio di Rogai anche il suo secondo nonché preparatore atletico Manuel Fusacchia ha lasciato il club e probabilmente nella giornata di domani sarà noto il nome del suo sostituto.

Il comunicato del club

«La Asd Bf Sport, dopo aver ufficializzato nei giorni scorsi, le dimissioni, avvenute per motivi extra calcistici, con Andrea Rogai, comunica di aver raggiunto ed affidato in data odierna la panchina per la prossima stagione a Roberto Pompili, che sarà coadiuvato anche dal nuovo Vice Allenatore Antonello Cacchiarello. La società, ringraziando ancora Rogai per l’impegno, la serietà, la dedizione e la professionalità dimostrata, augura ora sia a Roberto sia ad Antonello un grosso in bocca al lupo per il loro nuovo incarico. Inoltre la società comunica che si sta lavorando anche per concludere un accordo con il nuovo Preparatore Atletico, che spera di annunciare nella giornata di domani».

Roberto Pompili

«Inizio questa nuova avventura con entusiasmo. Ho accettato, pur in tempi difficilissimi, perché colpito dalla voglia di fare bene della società. Da parte mia, cercherò di mettere al servizio dei ragazzi, la mia esperienza».

Antonello Chiacchiarello

«Riprendo oggi un cammino interrotto lo scorso anno, sono felice ed entusiasta di ricominciare in una realtà che già ben conosco, seria affidabile e ambiziosa. Ringrazio la società per l’opportunità e la stima dimostrata, sarà un campionato innegabilmente difficile per mille motivi ma impegno dedizione e professionalità di certo non mancheranno. In bocca al lupo a noi!».

Ultimo aggiornamento: 18:41

