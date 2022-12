Cantalice vince il derby e riprende quota, Bf Sport ko 0-2 resta nel tunnel. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Al Gudini passa il Cantalice: è 0-2 sulla Bf Sport nel derby di Promozione. I biancorossi ritrovano il successo, la Bf Sport non esce dal tunnel.

Bf Sport che si presenta con numerose assenze: Tolomei e Cardini fuori, Antonacci e Grillo fanno i conti con malanni di stagione e non sono presenti alla gara. Sei under in campo. Accardo fuori per il Cantalice nell’infortunio rimediato la scorsa settimana. Il tecnico Patacchiola segue la gara fuori dal rettangolo di gioco dopo la squalifica rimediata nella gara col l’Amatrice.

Prima del match un minuto silenzio in onore di Siniša Mihajlović.

Il primo tempo

Un tiro per parte nei primi dieci minuti: Cianetti per i padroni di casa, Mostarda per il Cantalice. Conclusione non pericolose per i due estremi difensori. Nella seconda metà della prima frazione il Cantalice tiene il pallino del gioco, le conclusioni di Mattei e Agnesi terminano a lato. Al termine dei primi 45’ un errore nell’impostazione dei gialloneri porta il gol di Simone Pezzotti. Nel recupero altra conclusione di Pezzotti che sfiora il palo.

La ripresa

Scende la nebbia nel secondo tempo, condizioni meteorologiche al limite. Nei primi 20’ scende fisicamente il Cantalice. Le conclusioni stanato ancora ad arrivare. Al 30’ Mattei, il migliore fra i suoi prima salta due avversari poi sfiora il palo. Nel recupero del secondo tempo su ripartenza il Cantalice fa 0-2 con Lorenzo Mostarda, trova un bellissimo gol dai venti metri. Sul finire il Cantalice sfiora il tris.

Le dichiarazioni

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport: «Un gol per un errore che si poteva evitare poi per cercare si riprenderla ci siamo sbilanciati subendo il secondo. Sapevamo di affrontare una squadra importante che non merita quella posizione di classifica. Non ci dobbiamo abbattere. Spero di recuperare tutti gli effettivi almeno dopo la sosta per iniziare un nuovo campionato».

Simone Patacchiola, tecnico de Cantalice: «Sicuramente non una delle migliori prestazioni ma dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Dobbiamo ritrovare il feeling con la vittoria».

Il tabellino

Bf Sport: Brunetti, Floridi (41’ st Fagiolo), Mostarda (22’ st Rossi),Cianetti, Brucchietti, Casciani, Grassi (9’ st Bangoura), Battisti, Di Marco, Colantoni, Sestili (25’ st Leonetti). A disp. Castrucci, Tomassetti, Rossi. All. Raffaele Battisti

Cantalice: Maloid, Massimi, Agnesi, M. Mostarda, Gunnella, Rossi, Boncompagni, Santarelli (20’st Chelebi), Mattei, Ortenzi, Pezzotti (40’Paris). A disp. Martini, Duina, Polidori, Battisti, L. Mostarda, Matteucci, De Dominicis. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Carucci di Roma 2 (Rainaldi e Imbimbo)

Reti: 45’ pt Pezzotti, 47’ st L. Mostarda.

Note. Ammoniti: Floridi,Battisti (B) Massimi,Santarelli(C). Recupero: 3’pt- 5’st Angoli:0-4. Spettatori 100 circa