Belmonte in Sabina "in festa" fino a lunedì 4 settembre

RIETI - Belmonte in Sabina in festa dal 1 al 4 settembre. Una croce astile del 1547, portata in processione, rinnoverà la tradizione, nel corso di una manifestazione in cui i sentimenti religiosi si coniugheranno con tradizione e voglia di far festa. Gli eventi in calendario inizieranno oggi con la celebrazione della prima Messa presso la chiesa di San Salvatore, alla quale seguiranno tornei di calcio per grandi e piccoli e una festa a tema contadino presso la piscina “Oasi di Belmonte” che avrà come colonna sonora la musica del sassofonista RKmost. Sabato e domenica sono previsti giochi popolari nelle strade del paese, adatti e pensati per ogni età. Ci saranno anche tornei di carte e di scacchi, la banda musicale di Marcetelli e la banda Garibaldina di Poggio Mirteto porteranno allegria e i suoni che caratterizzano la festa, e la Fanfara dei Bersaglieri ricorderà i caduti del paese. Dopo la processione, immancabili i fuochi d'artificio che coloreranno il cielo sopra il paese.

Le serate saranno animate dalle performance dei complessi “Sara & Sogno Mediterraneo” il sabato, e “Nùma & i numeri a Caso” la domenica. Un’attenzione particolare è stata riservata alla parte gastronomica: nei due giorni di festa verranno proposte prelibatezze locali da “Le Terre di Enzo” e da “Marco Imperatori”. La festa proseguirà anche il lunedì, con il tradizionale ballo della Pantasima, l'intrattenimento dell’orchestra “Il Sole d’Italia” e naturalmente cibo e vino a volontà. Quattro giornate di festa caratterizzate da rigore religioso, spensieratezza e divertimento, ma anche dall'apertura verso l'altro. I giovani organizzatori di quest'anno hanno infatti lanciato l’iniziativa “Adotta un Belmontese”, nata per promuovere chi vive e frequenta il paese ad offrire ospitalità agli amici d’infanzia e di sempre. Informazioni sul profilo Facebook e Instagram “Siamobelmonte”.