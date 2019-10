operante nel settore degli aerei storici e tutela della storia e della cultura aeronautica - ha dedicato all’illustre cittadino di Belmonte - a 74 anni dalla scomparsa - un monumento realizzato dall’artista Roberto Melchiorri.



La manifestazione si svolgerà nella chiesa di Belmonte a partire dalle ore 11 con la partecipazione dei maggiori storici dell’Aeronautica italiana. Grande attesa, al momento dell’inaugurazione del monumento, per il passaggio, sulla piazza di Belmonte, di una pattuglia di aerei storici dell’Hag che solcherà il cielo in onore di Rosatelli. Sarà inoltre presente un picchetto d’onore dell’Aeronautica. Davanti alla chiesa sarà esposta un’ala originale del CR1, primo aereo realizzato da Celestino Rosatelli. Infine una mostra sul caccia CR1 presentata dall’azienda Arca di Rieti illustrerà la ricostruzione in scala 1:1 dell’aereo. Grande soddisfazione per il sindaco Danilo Imperatori che ha voluto estendere l’invito a tutti i reatini. Alle 13, infine, aperitivo in piazza per tutti.

RIETI - Conto alla rovescia a Belmonte in Sabina sotto il segno della memoria per celebrare – nel suo paese natale - la figura dell’ingegnere Celestino Rosatelli, storico progettista di aerei costruiti dalla Fiat a partire dagli anni ’20 fino alla fine della seconda guerra mondiale. Per questa speciale occasione il Comune di Belmonte - in collaborazione con l’iniziativa promossa dall’associazione