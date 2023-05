RIETI - A Belmonte in Sabina, c'è la riconferma come sindaco per Danilo Imperatori.

Il primo cittadino uscente ha conquistato il 98 per cento delle preferenze con la lista Insieme per Belmonte.

Gli altri candidati e liste erano Pietro Rubino per Alternativa Verde, Giuseppe Rufo per Siamo Italia, Gianluca Bernardi per Mpl, Teresa Trerotola per Italia dei diritti.