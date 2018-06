RIETI - Seggi aperti, solo oggi dalle 7 alle 23, a Belmonte in Sabina, per le elezioni amministrative, per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

Ecco candidati e liste.



LA TORRE

Candidato sindaco

Iris Brigotti



Candidati consiglieri

Enzo Antonacci

Giuseppe Imperatori

Davide Bocchi

Antonio Faraglia

Sara Giamogante

Ivano Zannetti

Antonio Zita





INSIEME PER BELMONTE

Candidato sindaco

Danilo Imperatori



Candidati consiglieri

Tonino Imperatori

Stefano Imperatori

Giancarlo Paolucci

Doriana Van Den Brandeler

Giuseppe Pettinari

Gianluca Imperatori

Alessandro Giampietri

Tonino Sgavicchia





PROGETTO POPOLARE

Candidato sindaco

Marco Tordella



Candidati consiglieri

Aldo Andreozzi

Fabio Candalaresi

Gaetano Dolce

Ermanno Giannandrea

Antonio Izzo

Remo Merucci

Antonio Patriarca

Luca Pelosi

Luigi Serrecchia

Charles Valente

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:55



