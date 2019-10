CANTALICE – UNDER 15

RIETI – UNDER 14

ANCHE I CAMPIONATI PROVINCIALI U15 e U14 SONO PRONTI A RIPARTIRE

I giornata, Under 15 provinciale, girone B

I giornata, Under 14 provinciale, girone B

RIETI – Si conclude la seconda giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B). Weekend da archiviare in fretta per Cantalice e Rieti, reduci da due brutte sconfitte.Pesante k.o per i biancorossi (3 punti), superati 4-1 dai padroni di casa dell’Atletico Vescovio (6). L’unica rete dei cantaliciani è realizzata da Taddei. Renato De Dominicis, tecnico degli ospiti: «Siamo partiti molto male, subendo due gol nei primi cinque minuti di gioco. In seguito, abbiamo avuto alcune occasioni per riaprire la partita, ma non siamo stati bravi a concretizzarle. Nella seconda frazione gli avversari hanno continuato ad esprimere un miglior calcio, ottenendo una vittoria meritata».Tra le mura amiche, gli amarantocelesti (3) cadono 3-0 contro il Ccs Tivoli (3). Emiliano Aquilini, allenatore dei reatini insieme a Piero Lunari, analizza così la sfida: «Abbiamo affrontato una squadra molto forte e ben schierata. Nel primo tempo, ad esclusione di un tiro che ha colpito il palo, non siamo stati molto pericolosi, andando all’intervallo sotto di due gol. Nella seconda frazione, nonostante abbiamo subito la terza rete, siamo riusciti a contenere meglio gli avversari, autori comunque di un’ottima prestazione. Anche stavolta tutti i ragazzi a disposizione sono entrati in campo, dimostrando impegno e concentrazione. Si è trattato di una sconfitta utile per tornare con i piedi per terra dopo il bel successo della scorsa settimana in casa del Real Testaccio. Ora è tempo di voltare subito la pagina, pensando alla prossima gara contro Fiano Romano».Nel fine settimana torna anche l’appuntamento con i campionati Under 15 e Under 14 provinciali. In entrambe le categorie, le squadre reatine giocheranno nel raggruppamento B della provincia di Roma.Cross Roads Calcio –Palombara – Atletico Football ClubPro Marcellina – Circolo Sportivo ItaliaSettebagni – Don Gaspare Bertoni– Spes MontesacroRiposa: Nomentum– Fiano RomanoBrictense –Real Monterotondo Scalo – PalombaraReal Palombara 1923 – Comunale Montorio RomanoSpes Montesacro (squadra B) – Grifo Academy