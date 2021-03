Amazon, manifestazione del sindacato Si Cobas davanti al centro di distribuzione di Passo Corese

RIETI - Manifestazione del sindacato Si Cobas all’ingresso del centro distribuzione Amazon di Passo Corese. L’organizzazione sindacale, che a gennaio aveva promosso una mobilitazione nel sito coresino di Sda, ha infatti proclamato una giornata di sciopero nazionale della logistica al fine di «respingere al mittente – dicono i manifestanti – le provocazioni padronali e a prescindere da quello che firmeranno i sindacati concertativi continueremo la lotta per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per estendere gli aspetti migliorativi a tutto il comparto della logistica, per la salvaguardia della salute, la riduzione di orari di lavoro a parità di salario, l’aumento delle maggiorazioni per i notturni e gli adeguamenti salariali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA