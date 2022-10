Amatrice, prima il doppio vantaggio poi la rimonta del Settebagni: 2-2. Tabellino commenti e foto

RIETI - L’Amatrice pareggia 2-2 contro il Settebagni. Gli amatriciani, che conducevano 2-0 hanno subito la rimonta dei romani, pur giocando una prestazione soddisfacente con mister Angelone alla prima presenza sulla panchina dell’Amatrice Calcio.

La gara

Nel primo tempo l'Amatrice parte forte e al 4' già con Pagliuca si rende pericolosa con un tiro respinto. Al 17' la prima occasione per il Settebagni con Giulitti: tiro da lontano ma fuori di molto. A 24’ ci prova ancora Maisto di testa ma trova sempre Mercurio. Il gol dell’Amatrice arriva al 30’ con Pezzotti che su lancio da lontano di Di Francia, arriva al limite e scaglia un destro imprendibile. Al 40’ occasione per il Settebagni, ma provvidenziale è il salvataggio sulla linea dei difensori Amatriciani.

Il secondo tempo sempre di marca amatriciana con al 5’ un sinistro di Pezzotti che di poco sfiora la traversa. Al 17’ occasione per il Settebagni ma sempre sulla linea respingono i difensori amatriciani. Al 22’ arriva il secondo gol dell’Amatrice con il subentrato De Cesare che su punizione molto defilata conclude in porta. L’Amatrice sembra controllare la partita ma al 26’ su calcio d’angolo e relativa mischia, stavolta la palla toccata da Karam oltrepassa la linea e riporta in corsa il Settebagni. Ci provano ancora i padroni di casa con Maisto al 27’ e Pezzotti al 37’ ma al 44’ arriva il gol di Barricelli e la doccia fredda per gli amatriciani che raccolgono solo un punto.

I commenti

«Abbiamo fatto un buon primo tempo con un buon ritmo -dichiara l’allenatore dell’Amatrice Angelone- nel secondo sul 2-0 per noi potevamo controllare meglio la partita, invece abbiamo preso un gol su angolo per una nostra disattenzione. Lì ci siamo abbassati troppo e forse c’è stata la paura di non farcela: ma è un atteggiamento che una squadra che come noi ha ambizioni non deve avere. Abbiamo provato anche a fare il 3-0 ma dobbiamo controllare meglio la partita soprattutto quando si va in vantaggio».

«Sapevamo di affrontare un’ottima squadra -spiega l’allenatore del Settebagni Laurentini- è stata molto difficile: noi abbiamo fatto quello che potevamo, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a recuperare i due gol di svantaggio, quindi è tutto merito dei ragazzi».

Il tabellino

Amatrice: Pezzotti A., Santarelli (23’ pr Rendina), Nobile, Fiscaletti (20’ st De Cesare), Di Francia, Cenfi, Campagna (47’ st Pirozzi), Pagliuca, Maisto (30’ st Colangeli), Pezzotti M., Amadio (24’ Mancini). A disp. Cingolani, Maccioni, Gentili, Gianfelice. All. Angelone

Settebagni: Mercurio, D'Aiuto, Paravati (13’ st Karam), Manieri, Merciari (42’ st Romani), Dominici, Ragaglini (33’ st Farroni), Trugli, Mariotti, Giulitti, Di Fonzo (24’ st Barricelli). A disp. Mignucci, Fia, Trasimeni, Farina, Belli. All. Laurentini

Arbitro: Andrei Baciu di Tivoli (Valentini e Filipponi)

Marcatori: 30' pt Pezzotti M. (A), 22' st De Cesare (A), 26' st Karam (S), 44' st Barricelli (S)

Note. Ammoniti: Dominici, Trugli, Mariotti (S), Di Francia, Pezzotti (A)