Amatrice Rieti implacabile a Civitavecchia: 1-5 e vola in vetta. Ora lo scontro al vertice con la Maccarese col dubbio del campo

RIETI - Quaterna secca sulla ruota di Civitavecchia e l'Amatrice Rieti riconquista la vetta della classifica del girone A, seppur condiviso con Pomezia e W3 Maccarese, quest'ultimo ospite degli amarantoceleste tra sette giorni (allo stadio?).

A lanciare in orbita la corazzata di Aldo Gardini - che bagna il ritorno in panchina col quinto successo su altrettante partite giocate sotto il suo corso - è il 5-1 caratterizzato dai gol dei tre “tenori” offensivi: Rossi, Sarritzu e Alessandro, con l'ex attaccante della Samb che apre e chiude i giochi rendendo utile solo per le statistiche, il gol della bandiera dei nerazzurri, letteralmente travolti dalla forza dell'Amatrice Rieti.

Una partita mai stata in discussione, che si sblocca già all'8' con il sesto gol stagionale di Danilo Alessandro, bravo a eludere la difesa avversaria e depositare in rete.

Al 38' arriva il raddoppio e stavolta al firma l'appone Daniel Rossi che fa 20 in campionato in “appena” 24 giornate, mentre nella ripresa al 58' c'è il tris di Stefano Sarritzu (un altro che la porta la vede da sempre), mentre al 74' il sipario si chiude definitivamente col la doppietta di Alessandro. Nel finale un ex amarantoceleste, Matteo Menghi, timbra il cartellino per il Civitavecchia (1-4) e in pieno recupero c'è gloria anche per Felici che firma il pokerissimo

Come detto, ora la classifica recita: Pomezia, Maccarese e Amatrice Rieti appaiate a quota 51 punti, poi subito sotto il Montespaccato a 49, a una settimana da un altro scontro diretto che potrebbe definitivamente 'spaccare' la classifica e incanalare la stagione degli amarantoceleste sui binari giusti.