Amatrice, promossi in prima squadra tre giovani del vivaio. Foto

RIETI - Ad Amatrice spazio ai giovani. Non solo firme di spessore, il club rossoblù da importanza al suo settore giovanile. Salgono in prima squadra tre giovani promesse del calcio reatino alla giovane età di soli 16 anni.

La nota del club

Tre giovani del vivaio dell’Amatrice Calcio quest’anno in prima squadra. Samuele Cutuli (2006), Alessio Del Beato (2007) ed Emanuele Capriccioli (2006) sono i giovani provenienti dal vivaio dell’Amatrice Calcio che quest’anno approdano nella prima squadra disputando il campionato di Promozione. Del Beato, che ha mosso i primi passi con l’Amatrice, ha avuto esperienze nel Rieti e nel Cantalice FD18. Capriccioli era stato aggregato già nell’ultima parte della scorsa stagione in prima squadra.

«Sono tre giovani leve del nostro vivaio - spiega il presidente Tito Capriccioli - oltre alla soddisfazione nel vederli in pianta stabile nella nostra squadra, c’è l’impegno profuso dalla nostra società nel potenziare ancora di più la scuola calcio, formando in casa i nostri calciatori: è un processo che abbiamo avviato e che intendiamo potenziare in futuro».