Amatrice vince 5-3 sul campo dell'Ascoli U17 in vista del Settebagni. Angelone: «Cose buone, altre meno»

RIETI - Amatrice vince il suo ultimo appuntamento precampionato: sul campo dell’Under 17 nazionale dell’Ascoli termina 5-3. Domenica la prima gara ufficiale, al Tilesi arriva il Settebagni.

La gara

Gara rocambolesca: 4-3 al termine del primo tempo. 5-3 il risultato finale. La cinquina arriva grazie alle doppiette di Maisto e Pezzotti, arriva anche il gol di Cavallari.

Il tecnico Vincenzo Angelone

«Ho visto cose positive e cose meno su cui tornare a lavorare. Ovviamente in una settimana non riesco a dare la mia impronta tattica ma ho visto delle cose che mi sono piaciute dove dovrò solo a limare i dettagli, altre su cui dovrò lavorare meglio. Non ho potuto vedere la squadra al completo per le assenze di Fiscaletti e Pagliuca che sono due giocatori importanti. In settimana farò le mie scelte, tutti i ragazzi devono meritarsi il posto in vista della prima di campionato. Settebagni? Una squadra competitiva come tutte in questo campionato. Ho una relazione da leggere, gli ultimi due allenamenti settimanali saranno dedicati a questa sfida».