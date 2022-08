Amatrice, bene anche con l'Ascoli U17: 5-1. Desideri: «Siamo partiti col piede giusto»

RIETI - Dopo un mercato che l’ha vista protagonista, l’Amatrice chiude con il successo le prime tre amichevoli stagionali.

La prima in casa col Cittaducale (Terza categoria), lo scorso 20 agosto, è terminata 4-1 grazie ai gol di Manuel Cavallari, Stefano Fiscaletti e la doppietta di Pasquale Maisto. La seconda, il 25 agosto in casa del Tornimparte (Promozione abruzzese), è terminata con la vittoria per 5-1 con le firme di Manuel Cavallari, Emanuele Nobile, Federico Pirozzi, Giuseppe Campagna e Emanuele Pagliuca.

Nell’ultimo test al Tilesi, lo scorso sabato, sono stati ospiti i ragazzi dell’under 17 nazionale dell’Ascoli, la cui delegazione ha consegnato un omaggio floreale presso il monumento. Il match si è concluso con un risultato di 5-1 per i padroni di casa grazie alle reti di Marco Pezzotti (la prima in rossoblù per l’ex Rieti e Samb), Manuel Santarelli, Pasquale Maisto e la doppietta di Paolo Cenfi.

Le parole del mister Marco Desideri

«Siamo sicuramente molto soddisfatti delle amichevoli svolte sin qui anche se i risultati vanno presi con le pinze. I ragazzi si stanno impegnando molto e stanno crescendo, importante è che loro vadano ad apprendere i concetti che cerco di insegnare, lo stanno facendo molto bene ma i risultati poi si vedranno in Coppa e in campionato».