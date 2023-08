Amatrice Rieti debutta in trasferta. Sfide con Civitavecchia e Ladispoli. Di Loreto: «Porteremo in alto questi colori»

RIETI- Amatrice Rieti inserita nel girone A di Eccellenza. Girone a 18 squadre quello che attende i reatini che esordiranno il 3 settembre sul campo dell’Audace. Poi due gare in casa: il 10 settembre la prima gara allo stadio Manlio Scopigno, ospite sarà il Montespaccato, mentre il 17 settembre arriva Pescatori Ostia.

Girone A

Academy Ladispoli, Amatrice Rieti, Aranova, Astrea, Audace, Aurelia Antica Aurelio, Campus Eur, Citizen Academy, Civitavecchia 1920, Favl Cimini, Luiss, Montespaccato, Pescatori Ostia, Pomezia Calcio, SS Romulea, Valmontone, Villalba Ocres, W3 Maccarese.

Un girone complicato ma affascinante. Si rivedranno sfide storiche come quelle con Astrea, Civitavecchia e Ladispoli. Intanto la società ha aggiunto un’altra amichevole al palinsesto estivo: il 31 agosto a Cittaducale (ore 18), formazione ammessa al campionato di Prima categoria.

Le prime impressioni del direttore sportivo Mattia Di Loreto: «È un calendario difficile ma so come si sta allenando la squadra. I ragazzi sono consapevoli dei colori che indossano, siamo la prima squadra delle città, porteremo in alto questi colori».

Le gare

I giornata

Andata (3/09/23) – Ritorno (23/12/23)

Audace-Amatrice Rieti

II giornata

Andata (10/09/23) - Ritorno (7/01/24)

Amatrice Rieti- Montespaccato

III giornata

Andata (17/09/23) – Ritorno (14/01/24)

Amatrice Rieti - Pescatori Ostia

IV giornata

Andata (24/09/23) – Ritorno (21/01/24)

Academy Ladispoli – Amatrice Rieti

V giornata

Andata (1/10/23) – Ritorno (28/01/24)

Amatrice Rieti- Campus Eur

VI giornata

Andata (8/10/23) – Ritorno (4/02/24)

Valmontone 1921- Amatrice Rieti

VII giornata

Andata (15/10/23) – Ritorno (11/02/24)

Amatrice Rieti – Civitavecchia

VIII giornata

Andata (22/10/23) – Ritorno (18/02/24)

W3 Maccarese – Amatrice Rieti

IX giornata

Andata (29/10/23) – Ritorno (25/02/24)

Amatrice Rieti-Aranova

X giornata

Andata (1/11/23) – Ritorno (3/03/24)

Favl Cimini Viterbo – Amatrice Rieti

XI giornata

Andata (5/11/23) – Ritorno (10/03/24)

Amatrice Rieti – Pomezia

XII giornata

Andata (12/11/23) – Ritorno (17/03/24)

Luiss- Amatrice Rieti

XIII giornata

Andata (19/11/23) – Ritorno (7/04/24)

Amatrice Rieti- Astrea

XIV giornata

Andata (26/11/23) – Ritorno (14/04/24)

Villalba Ocres Moca- Amatrice Rieti

XV giornata

Andata (3/12/23) – Ritorno (21/04/24)

Amatrice Rieti – Citizen Academy

XVI giornata

Andata (10/12/23) – Ritorno (28/04/24)

SS Romnulea – Amatrice Rieti

XVII giornata

Andata (17/12/23) – Ritorno (5/05/24)

Amatrice Rieti – Aurelia Antica Aurelio