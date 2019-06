RIETI - Il Football Club Rieti alza la coppa della prima edizione dello Scopigno Cup. Ad Amatrice è andato in scena ieri mattina il quadrangolare che ha visto in campo anche gli esordienti di Amatrice, Ternana e L’Aquila per una giornata che ha visto sugli spalti, nonostante il grande caldo, un folto pubblico.



Le prime due gare riservate a decidere le due finaliste hanno visto i padroni di casa soccombere per 7-0 contro la Ternana, anche se gli amatriciani specie nel primo tempo sono rimasti in partita ed hanno capitolato definitivamente solo nel secondo tempo quando il tasso tecnico e di esperienza degli avversari ha fatto la differenza. Anche la seconda sfida tra il Rieti e L’Aquila è stata senso unico, con i reatini che hanno segnato subito ed alla fine hanno chiuso sul 5-1.

L’Amatrice ha ottenuto il terzo piazzamento battendo l’Aquila per 2-1, mentre la finale ha visto il trionfo degli amarantocelesti per 3-2 in una finale molto combattuta che ha visto un ritorno di fiamma dei ternani alla fine della partita. Ma i reatini hanno tenuto e sono riusciti alla fine ad alzare il trofeo.

Giuria speciale ad Amatrice, con la prima squadra ed il Mister Bucci che hanno visionato gli incontri e decretato i premi del torneo. Il premio Fairplay se l’è aggiudicato L’Aquila Calcio, mentre a Simone Roversi (Rieti) è andato il titolo come miglior portiere; il miglior giocatore è stato Cristian Guaraglia (L’Aquila).

Soddisfazione da parte del presidente dell’Asd Amatrice Tito Capriccioli, che ha ringraziato tutti i partecipanti e dato appuntamento al prossimo anno, con un torneo che si prepara a diventare un appuntamento fisso di fine stagione nel calendario amatriciano.

