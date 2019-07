© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ripresa delle aree colpite dal terremoto passa anche per eventi come quello organizzato sabato nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.Una giornata tra natura, sapori e creatività che ha preso vita all’interno di due aziende agricole biologiche guidate da Vincenzo di Sciarra e Sara Pettinari.L’evento rientra nel programma del Parco Gran Sasso Monti della Laga "Esploratori con gusto" e nel più ampio progetto "Posterremoto", realizzato grazie al contributo della Caritas diocesana di Rieti e di tanti donatori da tutta Italia, che punta alla ricostruzione di un tessuto economico e sociale saldo nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.I partecipanti si sono ritrovati in località Arafranca di Amatrice, per la visita alle due aziende, ai laboratori e alle stalle, per poi immergersi nei prati e boschi della tenuta attraversati da ruscelli e dagli animali al pascolo.A seguire i più piccoli sono stati impegnati nel laboratorio BimboTrek su “I tesori del bosco” e “Da un seme l’albero” a cura dell’Associazione culturale Animaeacqua, mentre gli adulti sono stati coinvolti in laboratori di artigianato che hanno visto protagonista il legno: sotto la guida di Vincenzo Sciarra hanno realizzato taglieri in legno decorati che hanno riportato a casa in ricordo della bella giornata, arricchita da una ottima degustazione dei prodotti aziendali.Il prossimo evento, sempre gratuito e sempre in sinergia tra "Posterremoto" ed "Esploratori con gusto" è in programma sabato 13 luglio: "Tra terra e acque" escursione alla cascata delle barche, con il ritrovo, alle 10 in località Capricchia di Amatrice - Sacro Cuore. Per informazioni ed iscrizioni 347-4807602 o info@animaeacqua.it.