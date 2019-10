UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

La classifica

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE C)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nello scorso fine settimana si sono disputate le sfide della quarta giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e del secondo turno dell’Under 17 e Under 16 provinciale romana (gironi rispettivamente D e C). Una vittoria e una sconfitta per Cantalice, doppio successo per l’Accademia Calcio Sabina, risultati positivi per Valle del Peschiera e Sporting Rieti.Terza vittoria in quattro gare per Cantalice (10 punti, a -2 vetta occupata dal Circolo Canottieri Roma), che batte 2-0 gli ospiti del Grifone Gialloverde grazie alla doppietta di Kume. Stefano Lotto, allenatore dei biancorossi: «Grande prestazione dei ragazzi in un primo tempo in cui abbiamo sfiorato la perfezione. Nella seconda frazione mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. Dieci punti in quattro gare sono un bottino prezioso su cui continuare a lavorare per proseguire la strada intrapresa. Complimenti ai miei calciatori che in settimana lavorano duramente».Nonostante le reti di Dionisi e Nobile, Cantalice (6) cade 2-6 contro Fiano Romano (capolista a 12). Stefano Lotto, tecnico anche dell’Under 16, commenta così la sconfitta: «Come ci è successo contro Vescovio, siamo andati in confusione appena abbiamo subito il gol. Purtroppo, mentre in trasferta abbiamo offerto prestazioni di qualità e compattezza, finora non è stato così quando abbiamo giocato in casa. Bisogna analizzare gli errori e lavorare sul campo per correggerli».Ospite del Real Monterotondo Scalo, la Valle del Peschiera si impone 3-2 e mantiene il punteggio pieno. Decisiva la doppietta di Fagiolo e il gol di Lorenzoni. Paolo Patacchiola, tecnico della squadra reatina: «Complimenti ai ragazzi per la bella vittoria ottenuta in rimonta. Dopo lo svantaggio subito nel primo tempo, nella seconda frazione ci siamo ricompattati e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi. Ora dobbiamo rimanere concentrati e pensare alla prossima sfida in casa contro Settebagni».Un' Accademia Calcio Sabina travolgente surclassa 11-0 i padroni di casa del Velinia. I gol dei sabini sono realizzati da Tiburzi (3), Antonini (2), Negoita (2), Bonifazi, Stanga, Pedrini e Romagnoli. Emiliano Faiola, allenatore dei vincitori: «I ragazzi sono stati bravi, sono entrati in campo molto concentrati ed il risultato si è visto. Dobbiamo continuare a lavorare duro e pensare a preparare la partita di domenica contro la Spes Montesacro che ci darà importanti indicazioni su chi siamo».Successo anche per lo Sporting Rieti, che supera 4-1 gli ospiti del Mentana. Per i reatini gol di Giuli, Sestili, Barrella e Santarelli.La rete di Leti su calcio di rigore non evita al Poggio Mirteto la sconfitta casalinga per 5-1 contro la Spes Montesacro. Daniele Antonini, mister dei mirtensi: «Risultato bugiardo. Siamo partiti forte, divorandoci tre ghiotte occasioni. Dopo i gol mangiati, è arrivata la prima rete degli avversari. In seguito, siamo rimasti in inferiorità numerica e gli ospiti hanno segnato altri tre gol. Dopo aver accorciato le distanze su calcio di rigore, abbiamo subito la quinta rete in netto fuorigioco. Ora testa alla prossima sfida».Ko casalingo anche per la Pro Calcio Studentesca: il Castrum Monterotondo si impone 3-0. Andrea Quirini, mister dei reatini: «Abbiamo giocato un primo tempo molto combattuto, peccato per non aver mantenuto i ritmi nella seconda frazione di gara. Abbiamo lottato su tutti i palloni, ma abbiamo creato poco in fase offensiva e gli avversari sono stati bravi ad approfittare dei nostri errori. Sono però convinto che i ragazzi abbiano ampi margini di miglioramento e che nel corso del torneo ci toglieremo belle soddisfazioni».Infine, perdono sia Maglianese sia Casali Poggio Nativo. La prima cade 8-0 in casa del Santa Lucia, la seconda viene battuta 5-0 sul campo del Settebagni.Spes Montesacro, Accademia Calcio Sabina, Settebagni, Valle del Peschiera 6Sporting Rieti, Castrum Monterotondo 4Santa Lucia, Real Monterotondo Scalo, Mentana 3Poggio Mirteto, Pro Calcio Studentesca, Casali Poggio Nativo, Maglianese, Velinia 0Ottima vittoria per l’Accademia Calcio Sabina (3), che supera 6-0 la Cris (0). Decisivi i gol di Angeletti (2), Capogrossi (2), Pellegrini e Polioni. Daniele Valenti, mister dei vincitori: «Dopo un primo tempo non giocato benissimo, i ragazzi hanno dimostrato il loro carattere nella seconda frazione, ottenendo un successo molto importante. Complimenti a tutti».Sconfitte per la Pro Calcio Studentesca (0) e Passo Corese (0). La prima viene battuta in casa 4-5 dal Circolo Canottieri Roma (fuori classifica), mentre la seconda cade 2-1 contro gli ospiti della Vigor Rignano Flaminio (6).