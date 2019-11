UNDER 17 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 16 REGIONALE (GIRONE B)

UNDER 17 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE D)

Classifica

UNDER 16 PROVINCIALE - ROMA (GIRONE C)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In archivio la quinta giornata dei campionati Under 17 e Under 16 regionali (gironi B) e il terzo turno dell'Under 17 e Under 16 provinciali (raggruppamenti D e C). Doppio successo per Cantalice e terza vittoria consecutiva per la Valle del Peschiera in un weekend in cui vengono rinviate due gare.Si chiude un altro fine settimana positivo per Cantalice (13 punti, a - 2 dalla vetta), che batte 2-1 i padroni di casa dell'Acquacetosa (7) e si piazza al secondo posto in classifica. Decisivi i gol di Mastroiaco e Battisti. Stefano Lotto, tecnico dei vincitori: «Nella prima frazione non abbiamo sviluppato le nostre trame di gioco in modo pulito e le distanze tra i reparti erano un po' lunghe. Nel secondo tempo, invece, i cambi hanno dato una scossa al mio gruppo, che è apparso più equilibrato. In questo modo abbiamo alzato il baricentro e abbiamo segnato due gol che ci hanno regalato una vittoria molto importante. Domenica prossima affrontiamo il Circolo Canottieri Roma (15), squadra capolista che ha vinto ampiamente tutte le partite disputate. Sarà un piacere confrontarsi con loro».Tra le mura amiche, Cantalice (9 punti, a - 6 dal primo posto occupato da Tirreno e Fiano Romano) si riscatta dalla brutta sconfitta della scorsa settimana e supera 2-1 l'Athletic Soccer Academy (4) grazie alle reti di Dionisi ed Esposito. Mattia Panfilo, vice allenatore dei biancorossi: «Siamo partiti bene, tanto che, considerati i due legni colpiti, avremmo meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio. Tuttavia, non ci siamo fatti prendere dal nervosismo e siamo riusciti a sbloccare la gara nella ripresa. In seguito, nonostante il pareggio avversario che avrebbe potuto demoralizzarci, siamo stati bravi a trovare presto il gol del 2-1. Nel finale, contro un avversario sicuramente di valore, abbiamo un po' sofferto, ma siamo riusciti a portare a casa 8 tre punti. Faccio i complimenti a entrambe le squadre, autrici di una partita corretta ed equilibrata».Ancora un weekend da incorniciare per la Valle del Peschiera, che si impone 2-1 contro gli ospiti del Settebagni e rimane a punteggio pieno. Paolo Patacchiola, allenatore dei reatini: «Complimenti a tutta la squadra per l'ottimo inizio di campionato. Finora, affrontando avversari importanti, abbiamo dimostrato il nostro carattere ed è quindi essenziale che i ragazzi, pur rimanendo con i piedi per terra, continuino a non sentirsi inferiori a nessuno. Nel frattempo, iniziamo già pensare alla prossima sfida contro Santa Lucia, contro cui dovremo usare cuore e testa».Termina 2-2 la sfida tra Maglianese e Velinia. Da una parte gol di Pizzuti e Barbasini, dall'altra reti di Cesaretti e Antonini. Massimiliano Alonzi, mister degli antrodocani: «I ragazzi hanno disputato una buona prestazione, dimostrando grinta e determinazione. C'è ancora molto da lavorare, ma in questo weekend si sono visti segnali positivi».Il gol di Fusacchia non evita alla Pro Calcio Studentesca la sconfitta in trasferta per 4-1 contro Mentana.Cade anche Casali Poggio Nativo, superato 2-0 in casa da Santa Lucia.Sospesa al 28' del primo tempo, sul 3-0 per i padroni di casa, la sfida tra Sporting Rieti e Poggio Mirteto. Il motivo è da rincondurre alla forte pioggia di domenica che ha reso il campo impraticabile. La gara è stata rinviata a data da destinarsi.Sempre a causa del maltempo, non si è giocata la partita tra Accademia Calcio Sabina e Spes Montesacro. Anche in questo caso si attende una nuova data utile per lo svolgimento del match.Infine, si conclude 1-1 il derby di Monterotondo tra Castrum e Real.: Valle del Peschiera 9; Accademia Calcio Sabina, Spes Montesacro, Santa Lucia, Settebagni, Mentana 6; Castrum Monterotondo 5; Sporting Rieti, Real Monterotondo Scalo 4; Maglianese, Velinia 1; Casali Poggio Nativo, Poggio Mirteto, Pro Calcio Studentesca 0Fine settimana da dimenticare per tutte le reatine: nonostante il gol di Angeletti, l'Accademia Calcio Sabina (3) cade in trasferta 2-1 contro Cesano (6), la Pro Calcio Studentesca (0) viene battuta 9-0 dai padroni di casa dello Sporting Sacrofano (9) mentre Passo Corese (0) viene travolto 16-0 sul campo della Spes Montesacro (9). Daniele Valenti, tecnico dell'Accademia Calcio Sabina: «Si sono intravisti dei miglioramenti, ma c'è ancora molto da lavorare. Testa alla prossima sfida».