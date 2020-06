Rieti, Angeli in moto: viaggio per le Erbe Aromatiche Aism

RIETI - Con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, da venerdì 19 ad oggi l'Aism ha promosso il sostegno e la sensibilizzazione di una patologia così diffusa negli ultimi anni da non essere più considerata rara in Europa: la Sclerosi Multipla.

Su tutto il territorio nazionale, gli Angeli, con le moto e spesso anche con le auto, hanno raggiunto quanti, grazie ad una piccola donazione, erano in attesa dell’arrivo della loro piantina aromatica, che in questa occasione è diventata il segno della rivincita della vita.

«Da soli si va veloci ma insieme si va più lontano» questo è il pensiero che contraddistingue l’associazione Angeli in Moto e in questi mesi i volontari, in sella alle loro fide compagne a due ruote, hanno percorso centinaia di chilometri per onorare gli impegni presi con Aism e non solo.

Siamo arrivati così alle soglie dell’estate, il Covid 19 ha allentato la presa ma la guardia resta alta, come l’impegno profuso dai volontari che non potevano non rispondere alla richiesta di supportare l’evento Erbe Aromatiche di Aism, iniziativa promossa per la raccolta fondi e informazione a sostegno delle persone con sclerosi multipla.

«È stata una vera mobilitazione solidale, tutte le sezioni Aism sono state impegnate, in totale verranno consegnate quasi 3000 kit di piantine aromatiche, la nostra sezione di Rieti - sostengono i centauri - ha effettuato 108 consegne partecipando così attivamente alla campagna Aism 2020. Che altro aggiungere…i numeri parlano da soli. Ma non lo diciamo per sterile vanteria, non cerchiamo plausi o riconoscimenti, nessuno conosce i nostri volti spesso celati dal casco, dagli occhiali e dalle mascherine né tantomeno i nostri nomi, ci basta l’umile fierezza di aver svolto il nostro dovere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA