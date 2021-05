Teatro e solidarietà:Al Secci la giornata dedicata ad Aism Terni

TERNI - Venerdì 14 maggio, al teatro Secci di Terni, ci sarà una giornata di teatro e solidarietà interamente dedicata alla sezione provinciale di Aism.

L’agenzia di spettacolo Primascena diretta da Anna Falesiede presenta la “Nuova compagnia teatrale” di Ezio Rapisarda, un’associazione culturale che da anni promuove spettacoli di teatro, musica e danza in tutta Italia collegando spesso l’attività ad un preciso intervento nel sociale.

APPROFONDIMENTI VOLONTARIATO “Ripartire in sicurezza” dopo il covid: Il Cesvol...

In programma tre spettacoli, alle 15 e 30, alle 18 e alle 19 e 45 per un evento realizzato in accordo con l’assessorato alla cultura del Comune di Terni.

Saranno presenti i volontari della sezione Aism di Terni, che presenteranno le attività in corso per sostenere in modo adeguato i malati di sclerosi multipla.

“Momenti come questo sono fondamentali per dare continuità ai progetti territoriali attivi, finanziarne di nuovi e migliorare “oggi” la qualità di vita di tutte le persone coinvolte nella sclerosi multipla - dice Annita Rondoni. La sezione Aism di Terni garantisce una corretta informazione ed orientamento sulla sclerosi multipla, è collegata con tutti i nodi della rete dei servizi ospedalieri e territoriali per facilitare loro un corretto percorso. Svolge attività di accoglienza e relazione continuativa con le persone coinvolte nella sclerosi multipla per avere sempre una fotografia aggiornata del contesto territoriale”.

Aism Terni sta cercando nuovi volontari pronti ad unirsi al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla: “Entrate in contatto con noi. Il tempo che potrete dedicare sarà oro per garantire continuità alle attività territoriali” è l’appello della referente, Annita Rondoni.

Aism Terni è in via Papa Benedetto III, 48, presso il Centro per l’autonomia umbro, 366 6558867; aismterni@aism.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA