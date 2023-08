“Costruiamo insieme il nostro oggi”: Aism Terni incontra i malati di sclerosi multipla al Centro per l’autonomia

Mercoledì 30 Agosto 2023, 00:35







Terni- Aism Terni chiama a raccolta i malati di sclerosi multipla per raccogliere i loro bisogni, progettare cosa serve e quali azioni mettere in campo per garantire una qualità di vita migliore.

Lo fa invitando le persone coinvolte nella sclerosi multipla all’incontro che si terrà venerdì primo settembre, alle 17 e 30, al Centro per l’autonomia di via Papa Benedetto III.

Sarà anche l’occasione per conoscere Maria Gloria Luciani, la nuova psicologa che si occuperà di portare avanti un progetto ottenuto grazie a una preziosa donazione arrivata ad Aism Terni nel periodo natalizio.

“Abbiamo intenzione di riprendere quanto con dura fatica avevamo avviato prima della grande pandemia - dice Annita Rondoni, referente della sezione Aism di Terni. C’è la necessità di iniziare a costruire tutti insieme il nostro oggi. Per rendere il nostro movimento Aism più forte e la sua azione più incisiva, dobbiamo rendere esigibile il diritto a risposte ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. E’ veramente importante mettere tutti insieme il nostro impegno per una migliore qualità di vita dignitosa. Tutte le persone con sclerosi multipla e patologie correlate, i loro familiari e caregiver - dice Annita Rondoni - hanno diritto al maggior livello possibile di salute e benessere fisico, psichico, sociale, in ogni fase della malattia e in ogni contesto e momento di vita. E hanno diritto di autodeterminarsi in piena consapevolezza, costruendo e realizzando il loro progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”.

Per confermare la partecipazione all’incontro di venerdì 366 6558867.