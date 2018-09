Di Maio, no alla Tap per placare la base dopo l'allarme Puglia

di Mario Ajello

No Tap, no future. Se s'imponesse questa ideologia arci-italiana, a perderci sarebbe l'Italia. Il dramma è che il gasdotto pugliese che si vuole bloccare - «M5S era ed è per il no», è la sfida lancoata ieri parlando a Bari da Luigi Di Maio per uscire dall'angolo aprendo un nuovo fronte di battaglia con Matteo Salvini - è diventato il feticcio propagandistico che la principale forza di governo ha deciso di maneggiare. E proprio nella terra che gli ha dato più voti il 4 marzo e oggi gli...