Di Maio stasera in tv a Piazzapulita dopo le accuse di Meloni sul Mes: pronto il ritorno in campo?

Fax, contro-fax e ospitata tv. Chiamato in causa da Giorgia Meloni, che nell'aula del Senato ha sventolato una copia della missiva che l'allora ministro degli Esteri del governo Conte inviò nel 2021 a Bruxelles «col favore delle tenebre» per dare l'ok al Mes, Luigi Di Maio passa al contrattacco. E dopo mesi di silenzio quasi totale, torna in tv per dire la sua su come andarono le cose con l'assenso al fondo salva-Stati.

Lo farà stasera, ospite di Piazzapulita su La7.

E nonostante i nuovi panni da Rappresentante Ue nel Golfo persico lo tengano ormai ben distante dal dibattito politico quotidiano (per rendersene conto basta controllare i suoi social ufficiali, pieni di foto di bilaterali e strette di mmano con i rappresentanti del mondo arabo), in realtà non è la prima volta che il fu capo politico del M5S ed ex vicepremier nei governi Conte I e II torna a parlare al grande pubblico. L'aveva già fatto il mese scorso, rilasciando la sua prima intervista dopo la nomina al nuovo incarico nella trasmissione In mezz'ora di Monica Maggioni. E c'è chi in questo ritrovato attivismo ha letto un possibile ritorno in campo, dopo il suo addio al Movimento 5 stelle e il naufragio dell'esperienza di Impegno civico.

Ritorno in campo

Per la verità a smentire questo scenario era stato lo stesso Di Maio, proprio durante l'intervista su Rai3. «Gli italiani sono stati chiari nei miei confronti, alle elezioni politiche non ho superato l'1% quindi per me si è chiusa una fase», aveva spiegato. Per poi assicurare che «non penso più alla politica, né per ora né per il futuro: sarebbe accanimento terapeutico». Eppure. Eppure non è escluso che, oltre a replicare alle accuse di Meloni di aver approvato il Mes «alla chetichella», l'ex leader grillino possa decidere di togliersi qualche altro sassolino dalla scarpa. E magari di pensare a un suo ritorno sulla scena. Del resto l'incarico di Di Maio nel golfo scadrà nel febbraio 2025, tra oltre un anno. Dopo, chissà.

L'altro fax

Nel frattempo, come riportato da Repubblica, Di Maio questa sera su La7 dovrebbe mostrare un altro fax, precedente a quello fatto vedere in aula dalla premier. Un documento che secondo l'ex titolare della Farnesina dimostrerebbe come sulla riforma del salva Stati non ci sia stato alcun colpo di mano, ma tutto fosse previsto già dal dicembre 2020, quando il governo Conte era ancora pienamente in carica. Insomma: si annunciano scintille.