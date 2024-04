Lunedì 29 Aprile 2024, 00:14 - Ultimo aggiornamento: 00:16

Faranno spesso coppia durante questa campagna elettorale. In uno spettacolo intitolabile: il Capitano e il Generale. Uno è Matteo Salvini, l'altro è Roberto Vannacci. Siccome nella Lega il militare candidato e capolista (in Italia centrale) lo ha voluto soltanto il segretario del partito, proprio lui - Salvini - in una sorta di «me ne frego» delle critiche dei suoi si è assunto in prima persona il compito di sostenere Vannacci e di portarlo in giro per l'Italia e allo stesso di farsi portare in tour da lui che viene considerato un brand. Sta di fatto che domani, al Tempio di Adriano, luogo a suo modo istituzionale e allo stesso tempo spettacolare, il Capitano (lo ha annunciato lui stesso) e il Generale presenteranno insieme l'ultima fatica letteraria del primo dei due: «Controvento». Preparare i popcorn perché sarà uno spettacolo di mutuo soccorso: Salvini deve dimostrare a tutti che il suo è sempre un «partito leninista» dove comanda e decide il capo, e dunque Vannacci è in campo e su Vannacci garantisco io anche se nessuno mi segue, e Vannacci che è autore di un best seller («Il mondo al contrario») da 250mila copie, fa da tutor specializzato in presentazioni e show librari a Salvini e garantisce al segretario eco mediatica per questo evento perché il generalissimo attira i media come nessun altro in questa fase.

Vannacci: «Giorgetti? Non mi interessa. Mai detto che i disabili vanno separati. Basta pensiero unico». E Salvini presenta il libro con il generale

Va in scena insomma un gioco di coppia, con forti motivazioni politico-elettorali e non sarà questa l'unica occasione per vedere i due sullo stesso palco. Uno proclama il suo «me ne frego!» e l'altro annuncia il suo «obbedisco!» al proprio «imperativo morale» che è quello - come ha spiegato ieri in una intervista su YouTube - che lo ha spinto a «impegnarmi per difendere la nostra identità di italiani». E ha aggiunto: «I leghisti mi vedono come un usurpatore? Li capisco, io non sono dei loro. Saranno comunque gli elettori a scrivere il nome sulla scheda a stabilire chi aveva ragione». Sfida tutti il ​​milite. E sfida pura, dopo il caso disabili, Giorgetti? «Le sue parole contro di me? Non m'interessa che cosa pensa Giorgetti».

Vannacci serve a Salvini per avere quell'agognato 3 per cento che potrebbe valere il generale nelle urne e sarebbe decisivo per passare dal 7 al 10 per cento e magari per superare Forza Italia. E comunque, prima che le urne dicano la verità (Vannacci è un campione o una promessa mancata?), le speranze e le paure si concentrano su di lui e ogni parola che viene pronunciata in queste ore a torto oa ragione finisce per essere collegata al nuovo acquisto salviniano. Ieri per esempio Meloni ha detto alla fine del comizio a Pescara, riferendosi alla propria discesa in campo alle Europee: «Mi sono sempre considerata un soldato ei soldati, quando devono, non esitano a schierarsi in prima linea». Non sarà mica - si stanno chiedendo in tanti - un riferimento al generale neo-leghista con cui Giorgia si contenderà, da capolista a capolista, i voti nella circoscrizione Centro?

Vannacci scuote la Lega, gelo di Giorgetti. Il generale prova a difendersi: «Nessuna offesa»

Per domani il problema di Salvini è portare le truppe all'evento romano. Ma Durigon e gli altri esponenti laziali vicinissimi al Capitano (soprannome ormai quasi in disuso) garantiranno le presenze. Nessuno può garantire però alla vigilia l'assenza di possibili contestazioni. Perché ormai a tutti i livelli, in casa Lega, si moltiplicano le dichiarazioni così, alla Fedriga: «Non voterò Vannacci».

IL VENDICATORE

Lui intanto ha osservato ieri: «Ci stanno imponendo un pensiero unico falsificando la realtà e la gente si è rotta le scatole, vuole tornare ai valori originari. Andare controcorrente e fare affermazioni al limite del banale, quindi, fa risvegliare la curiosità e l'interesse di molti italiani». Non si tratta di ragionamento campati per aria. Anzi possono cogliere il sentimento di tutti quelli che si sentono sottomessi dall'ideologia progressista e che magari vedono nel generalissimo del politicamente scorretto (su Europa, immigrati, gay) il loro vendicatore. Gente che sta in tutti gli spicchi dell'elettorato della destra e non solo della destra estrema, e che sta anche nel vasto mondo di chi finora non ha votato. In FdI infatti non viene sottovalutata l'insidia Vannacci. Mentre nella Lega in pochi si fidano di lui e gira questo ritornello: «Ci usa come un carro per andare a Bruxelles e poi ci lascerà».